INSOLITE – Léonie imite à la perfection le déodorisant WC

Les talents de nos candidats sont tous plus originaux les uns que les autres. Et aujourd’hui en est la preuve puisque Léonie est venue jouer sur le plateau des 12 coups de midi et nous fait part d’un talent caché. Et quel talent ! Elle imite à la perfection le bruit d’un déodorisant pour WC ! Après nous en faire une démonstration, tout le public rigole et Jean-Luc Reichmann est tout aussi surpris que nous ! Encore un dernier petit coup, puis le jeu peut commencer, pshiiiiiiit ! Retrouvez les 12 Coups de midi toute la semaine dès 12h00 sur TF1. Extrait de l’émission du dimanche 14 octobre 2018.