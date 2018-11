INSOLITE – Les talents sportifs des candidats

Quand on demande à AbdelKader sa passion, il nous répond « bouger les pectoraux » ! Le candidat pratique la musculation depuis 6 ans, et n’hésite pas à nous montrer ses talents en matière de muscles. Mais le Maître de midi Julien n’a pas dit son dernier mot et nous montre également son talent : celui de faire bouger son abdomen qu’il muscle à sa manière. Que des sportifs sur le plateau ce dimanche. Retrouvez les 12 coups de midi toute la semaine à partir de 12h00 sur TF1. Extrait de l’épisode du dimanche 4 novembre 2018.