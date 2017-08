Instant romantique sur le plateau des 12 Coups - Roger chante une chanson d'amour à Laetitia  

Love is in the air sur le plateau des 12 Coups de Midi ! Laetitia n'est pas venue seule... En effet, son compagnon, Roger est dans le public. L'occasion pour la candidate de revenir sur la demande en mariage faite un an plus tôt par son cher et tendre. Pour faire sa demande, le jeune homme lui a chanté une chanson des Boyz II Men. Alors, pour lui faire plaisir, Jean-Luc Reichmann a baissé les lumières et a demandé au futur marié de chanter à sa future femme ladite chanson. - Extrait des 12 Coups de Midi du vendredi 4 août.