INTERVIEW Christian Quesada : "Avoir de l’argent, c’est avoir le choix !"

Christian Quesada est entré dans l’histoire des 12 Coups de midi après avoir remporté 192 victoires, passé plus de six mois et demi à la télévision et gagné 809 392 euros ! Un an et demi après son triomphe, il se livre à cœur ouvert dans un premier livre témoignage baptisé "Le Maître de midi", disponible depuis le 15 novembre. A cette occasion, le grand champion s’est confié en exclusivité à MYTF1. Il est revenu sur son passé douloureux, sa nouvelle vie après l'émission mais aussi ses futurs projets.