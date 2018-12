Jacques et les femmes… tout une histoire !

Aujourd’hui nous retrouvons une fois de plus Jacques. Ce candidat naturel et jovial venu de la Manche ne manque pas de nous raconter des anecdotes croustillantes. Seul depuis maintenant seize ans, il a depuis rencontré une femme, mais qu'il a « largué », et depuis il est très heureux comme ça ! Il n’en veut plus. Jean-Luc Reichmann s’étonne et veut comprendre pourquoi. Jacques tente alors de lui expliquer qu’il ne peut plus trop apporter ce qu’une femme recherche… « Au niveau de ma libido je suis en perte de vitesse ». Voilà qui est dit ! Retrouvez les 12 Coups de midi toute la semaine dès 12h00 sur TF1. Extrait de l’émission du dimanche 9 décembre 2018.