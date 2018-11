Jean-Luc a une annonce pour VOUS !

C’est bientôt Noël et à l’approche des fêtes de fin d’année, Jean-Luc a une annonce de la plus haute importance à vous faire. Vous allez pouvoir avoir 100 fois plus de chance de remporter un chèque de 1000 euros car ce sont 100 chèques de 1000 euros qui sont mis en jeu ! Pour tenter de remporter l’un d’eux, vous pouvez vous inscrire dès à présent au tirage au sort en envoyant MIDI par SMS au 7 13 13 (2x0.75€ + coût SMS) ou en appelant le 3680 (service 0,99€/appel + prix appel). Vendredi vous connaîtrez le nom des 100 gagnants, avec peut-être le vôtre dans cette grande liste. Retrouvez les 12 Coups de midi toute la semaine dès 12h00 sur TF1. Extrait de l’émission du mardi 27 novembre 2018.