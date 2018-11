Jean-Luc fait du scooter électrique sur le plateau !

Alors que Zette explique ce qu’est le « Gaming disorder », une maladie sur l’addiction aux jeux vidéos, plus rien n’arrête Jean-Luc qui a une envie soudaine de faire du scooter électrique sur le plateau des 12 coups de midi ! Il part chercher le scooter qui est à gagner pour un candidat et s’amuse à faire le tour du plateau. « N’allez pas vous faire un col du fémur, vous me faites peur ! » s’inquiète Zette de façon amusée face à cette situation improbable. Retrouvez les 12 Coups de midi toute la semaine dès 12h00 sur TF1. Extrait de l’émission du mardi 20 novembre 2018.