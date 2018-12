Jean-Luc part en folie sur du Claude François et met le feu au plateau !

Quand une chanson de Claude François retentit, on peut être sûr que l’ambiance décolle ! Et la chanson « Magnolias for ever » fait partie de cette longue liste des musiques du chanteur qui font danser Jean-Luc. Il part en folie dès les premières notes ! Plus rien ne l’arrête. Le voilà parti à faire le tour du plateau en dansant ! Les candidats et le public l’accompagnent avec un peu plus de retenu, puisqu’ils savourent le gain de folie de l’animateur ! Retrouvez les 12 Coups de midi toute la semaine dès 12h00 sur TF1. Extrait de l’émission du mercredi 5 novembre 2018.