Jean-Luc reçoit son portrait en BD

Grégory a changé de travail et a fait de sa passion son métier. Anciennement assistant commercial, il est devenu dessinateur de style bande-dessinée. Il a déjà réalisé plusieurs dessins pour des célébrités ou encore des clubs de foot. Et il n’est pas venu les mains vides sur le plateau ! En effet, il a tenu à offrir un dessin à Jean-Luc Reichmann le représentant avec écrit dans une bulle « Mon étoile de midi, c’est Zette ». Et le moins qu’on puisse dire c’est qu’il est très bien réussi ! Sous le pseudo de Krilin, on ne peut que féliciter l’artiste ! Retrouvez les 12 coups de midi toute la semaine à partir de 12h00 sur TF1. Extrait de l’épisode du lundi 22 octobre 2018.