Jean-Luc Reichmann appelle Timothée pour son anniversaire

Jean-Luc Reichmann a appelé, ce jeudi 4 janvier, Timothée, un des plus grands Maîtres de Midi pour lui souhaiter ses meilleurs voeux mais aussi son anniversaire. Le grand gagnant des 12 coups de Midi fêtait ses 25 ans. L'occasion de prendre de ses nouvelles. "Mon souhait pour 2018 ? Que mon année soit aussi belle que 2017 et ça ira parfaitement bien", a-t-il confié. Avant d'expliquer que, dans la rue, les gens lui parlaient encore de la minute agricole. Il s'est dit très fier de représenter la jeunesse et les agriculteurs. Avec 83 participations et plus de 354.000 euros, Timothée a, sans conteste, marqué l'histoire du jeu.