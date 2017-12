Jean-Luc Reichmann fête Noël avant l'heure sur TF1

Bonne humeur garantie ! C’est dans une ambiance féérique que Jean-Luc Reichmann fêtera Noël avant l’heure avec les téléspectateurs le 23 décembre à 21h sur TF1. Christian, le plus grand maître de midi de l’histoire du jeu, Timothée, Xavier et Romain se défieront à coup de questions. Ils seront épaulés par des personnalités : Lorie Pester, Josiane Balasko, Amir et Augustin Galiana. Une soirée qui s’annonce festive et pleine de surprises. Le Père Noël sera bel et bien de la partie tandis que les Kids United viendront chanter la magie de Noël et les Minions feront leur apparition. Un rendez-vous à ne surtout pas manquer !