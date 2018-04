Jean-Luc Reichmann très taquin avec Véronique qui se vexe !

Il semblerait qu’aujourd’hui, Jean-Luc Reichmann soit de très bonne humeur et il a décidé de se montrer très taquin face à notre maître de midi. Tout commence lorsque Véronique se plaint d’un mal de dos. Il faut le rappeler, cela fait quinze jours que cette dernière se tient debout tous les midis pendant une heure. Jean-Luc propose alors de lui faire apporter un fauteuil mais elle refuse. Elle souhaite tenir jusqu’à la fin de l’émission. Ce dernier lui rappelle que c’est normal d'avoir quelques maux de dos à 54 ans. « Je dis ça car je suis plus âgé, je suis hyper détendu ! » s’amuse-t-il, avant de lui demander si elle pratique du sport pour s'entretenir. Une fois de plus, ce dernier se moque d’elle lorsqu’elle répond qu’elle pratique le vélo à la maison… Extrait de l’émission Les 12 Coups de midi du jeudi 19 avril.