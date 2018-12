Jérôme fait boulette sur boulette !

Jérôme a décidé de tous nous dire aujourd’hui. Il se confie avoir fait une petite boulette lors des premières vacances avec sa femme. Tous les deux sont partis pique-niquer en tandem, sauf qu’après le repas il est reparti et a oublié… sa femme ! Et il a fallu 300 mètres plus loin pour qu’il s’en rende compte. Pour se venger, sa femme a souhaité conduire le tandem, mais ils ont fini dans le sable. Pas facile les vacances en amoureux. Et le pire, c’est que Jérôme s’est même trompé sur le plateau en disant que ça faisait 15 ans qu’ils étaient ensemble, alors que ça fait 18 ans. Seconde boulette ! On lui souhaite bonne chance pour le retour à la maison… Retrouvez les 12 Coups de midi toute la semaine dès 12h00 sur TF1. Extrait de l’émission du lundi 17 décembre 2018