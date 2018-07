Le job étudiant de ce candidat ? Croque-mort !

Charles a un job étudiant plutôt particulier. Etudiant en droit, il travaille aux pompes funèbres lors de son temps libre. Sauf le dimanche car il « n’enterre pas ». Etonné, Jean-Luc Reichmann lui demande comment il en est venu à travailler dans ce milieu. « C’est du bouche-à-oreille. J’ai un copain qui ne pouvait plus continuer et il m’a demandé si ça m’intéressait », explique-t-il, avant d’ajouter : « Et ca m’avait toujours intéressé ! » Extrait de l’émission du dimanche 8 juillet 2018 à (re)voir sur MYTF1 !