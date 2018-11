Julie et Julien vont se remarier !

Grâce à toutes ses victoires, Julien a décidé avec sa femme Julie de se remarier ! Il y a tout juste un an le couple s’était dit « oui » devant leur famille. Aujourd’hui, avec une cagnotte à plus de 170 000 euros, ils ont tous les deux décidé d’unir une nouvelle fois leur union, mais en faisant les choses en grand ! Visites de châteaux ou encore de moulins, ils sont en pleine recherche pour fixer une date d’ici 2020. Jean-Luc et Zette pourront faire les maitres de cérémonie, et peut-être même chanteurs ! Pour l’occasion, Zette nous offre un a capella de La vie en rose absolument renversant. Déjà ça de trouver pour le mariage ! Retrouvez les 12 coups de midi toute la semaine à partir de 12h00 sur TF1. Extrait de l’épisode du mardi 6 novembre 2018.