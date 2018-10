Julien apporte le pain à Jean-Luc

Julien est Maître de midi depuis neuf jours maintenant, et ce lundi matin il s’est quand même levé très tôt ! En effet, en tant que boulanger, il a fait ses habituelles fournées de pains et en a même rapporté sur le plateau qu’il a offert à Jean-Luc et Zette. Avec également un croissant et une chocolatine, la bonne odeur du pain a envahi le plateau, faisant profiter également le public de ce bon pain frais. Retrouvez les 12 Coups de midi toute la semaine dès 12h00 sur TF1. Extrait de l’émission du lundi 8 octobre 2018.