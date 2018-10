Julien découvre l’Étoile mystérieuse !

Aujourd’hui est un jour dont Julien se rappellera toute sa vie. Ce samedi 13 octobre, notre Maître de midi depuis maintenant 14 jours a enfin trouvé l’Étoile Mystérieuse, d’une valeur de 34 601 euros de gains. Les 3 dernières cases ont fait apparaitre le visage de la célèbre chanteuse Mireille Mathieu. Et Julien aurait pu la remporter plus tôt s’il avait écouté sa femme, Julie, qui avait la réponse depuis plusieurs jours. En attendant, le candidat repart avec une cagnotte totale de 55 301 et compte bien poursuivre son ascension ! Retrouvez les 12 Coups de midi toute la semaine dès 12h00 sur TF1. Extrait de l’émission du samedi 13 octobre 2018.