Julien découvre une nouvelle Étoile Mystérieuse !

Plus rien n’arrête Julien ! Pour sa 34ème participation à l’émission, le boulanger cumule les victoires tous les jours. Après avoir joué pour l’association ELA, notre Maitre de midi poursuit sa lancée et nous prouve une fois de plus tout son mérite puisqu’il vient de découvrir une deuxième Étoile Mystérieuse, et encore une fois, c’est grâce à sa femme. Il fallait trouver Josiane Balasko, et après avoir fait des recherches, il paraissait évident pour la femme de Julien que c’était elle. Et il a bien fait de l’écouter puisqu’il remporte 23 162 euros de cadeaux, ce qui élève sa cagnotte à 172 863 euros ! Bravo à lui ! Retrouvez les 12 coups de midi toute la semaine à partir de 12h00 sur TF1. Extrait de l’épisode du vendredi 2 novembre 2018.