Julien fait une visite surprise sur le plateau des 12 coups de midi

Alors que Tristan est Maître de midi depuis quatre jours, c’est un autre Maître qui est venu faire une visite surprise sur le plateau des 12 coups de midi aujourd’hui. Le boulanger de l’émission, Julien est venu assister à l’émission pour revoir les équipes, Jean-Luc et réentendre la merveilleuse voix de Zette. Après ses 45 participations, tout va bien pour lui, on apprend que Julie, sa femme, ne le lâche pas et le fait réviser comme jamais pour sa participation au prime exceptionnelle le samedi 22 décembre des 12 Coups de Noël. Il fera face aux plus grands Maître dont Christian. Retrouvez les 12 Coups de midi toute la semaine dès 12h00 sur TF1. Extrait de l’émission du jeudi 13 décembre 2018