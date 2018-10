Julien et Julie fêtent leur 1 an de mariage

Il y a tout juste un an, notre Maître de midi se mariait avec Julie. Les deux amoureux ont ainsi fêté leurs noces de coton sur le plateau des 12 coups de midi en compagnie de Jean-Luc Reichmann. Et pour marquer l’événement, Julien n’est pas venu les mains vides puisqu’il apporter quelques photos de leur mariage. On y voit le couple s’embrasser après avoir uni leur amour. On leur souhaiter tout le bonheur du monde. Retrouvez les 12 Coups de midi toute la semaine dès 12h00 sur TF1. Extrait de l’émission du dimanche 7 octobre 2018.