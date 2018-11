Julien nous ramène des photos de lui tout petit !

Pour sa 36ème participation, notre Maître de midi n’est pas venu les mains vides ce dimanche sur le plateau des 12 Coups de midi. En effet, Julien a souhaité partager quelques photos de lui avant sa « révolution capillaire » comme il dit. On le connaît les cheveux longs et bouclés, mais avant qu’il rencontre sa femme il se rasait le crâne toutes les 3 semaines. On peut donc le découvrir quand il était tout petit, à la maternelle, puis une photo plus récente avec effectivement la boule à zéro. Et il n’y a rien à dire, on le préfère maintenant notre boulanger ! Retrouvez les 12 coups de midi toute la semaine à partir de 12h00 sur TF1. Extrait de l’épisode du dimanche 4 novembre 2018.