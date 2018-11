Julien reçoit un chèque de 187 963 euros

C’est avec beaucoup d’émotion que Julien qui l’aventure des 12 coups de midi. Celui qui a été Maître de midi pendant 45 jours a été éliminé hier suite à un manque de concentration en donnant une réponse trop rapidement. Mais avant de partir, sa femme Julien est venue le rejoindre sur le plateau. C’est elle qui l’a inscrit et qui l’a soutenu pendant tout son parcours. C’est également grâce à Julie qu’il a pu remporter deux Étoiles Mystérieuses. Elle en profite alors pour lui faire part de son amour une nouvelle fois « Je t’aime fort mon mari, t’as fait un très beau parcours et je suis super fière de toi ». Jean-Luc Reichmann, Zette et toute l’équipe le félicite et le remercie pour sa gentillesse, et lui remette un chèque de 187 963 euros. Avec ça ils pourront réaliser tous leurs projets, dont celui qu’ils ont évoqué de se remarier en 2020, et passer de magnifiques fêtes de fin d’année. Retrouvez les 12 Coups de midi toute la semaine dès 12h00 sur TF1. Extrait de l’émission du jeudi 15 novembre 2018.