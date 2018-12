😂 L’ÉNORME fou rire de Jean-Luc Reichmann

C’est un fou rire que Jean-Luc Reichamann n'est pas prêt d'oublier ! Pendant Le Coup Fatal, Tristan est face à Audrey. Le sérieux est de mise, et la concentration au maximum. Mais Jean-Luc commence à avoir un fou rire en posant les questions, et il est INCONTROLABLE ! Au point même d’arrêter le chronomètre pour qu’il se reprenne. Et au moment où il veut reprendre, ça reprend ! Il pleure de rire et est obligé de lancer la publicité pour se reprendre. Mais est-ce que ça suffira ? Pas si sûr… Retrouvez les 12 Coups de midi toute la semaine dès 12h00 sur TF1. Extrait de l’émission du mardi 11 décembre 2018