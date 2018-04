L’histoire drôle de Véronique

L’heure est à la rigolade. Véronique, maître de midi depuis 16 jours commence à prendre ses marques. Et aujourd’hui, elle a décidé de faire rire le public. Véronique est une amatrice d’histoires drôles. La maman se lance et commence son histoire. Il s’agit d’une blague de Toto. « Dans une classe, la maîtresse demande combien il y a de continents pendant un cour de géographie. Toto lève la main … » La chute à bien fait rire le plateau et Véronique est ravie. Extrait de l’émission Les 12 Coups de midi du vendredi 20 avril.