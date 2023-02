Les 12 coups de l’amour (Partie 1)

Cette année, nous allons célébrer la Saint-Valentin avec Jean-Luc, le Mister Love d’un soir et quatre couples d’amoureux fous, à l’occasion de la toute 1ère édition des « Les 12 Coups de l’Amour ». Lors de cette soirée, nous parlerons d’Amour sous toutes ses formes. Qui sera sacré le couple d’amoureux de la Saint-Valentin ? Cupidon s’invite sur le plateau pour une soirée inédite avec Black M et son épouse, l’influenceuse Léa, l’amoureux fou Christophe Beaugrand sera aux côtés de son mari Ghislain, Chantal Ladesou nous donnera sa recette de 48 ans de mariage aux côtés de son mari Michel et le couple aux dizaines de millions de followers sur les réseaux sociaux NicoCapone et sa femme Daniela , s’affronteront dans une atmosphère chaleureuse et remplie … de Love ! Les 12 coups de l’amour Partie 1