Ah la culture générale, c'est pas facile ! Et ce n'est pas Jean-Luc et Eric qui diront le contraire ! Dans les 12 coups de midi, la précision compte et ces derniers nous l'ont prouvé. On vous laisse découvrir en images. Extrait des 12 coups de midi du 20 février 2020.

En savoir plus sur Jean-Luc Reichmann