Les 12 Coups de Midi – Bruno, le plus grand Maître de Midi, fait ses adieux !

Le 20 janvier 2021, Bruno devenait le nouveau Maître de midi ! Après plus de 9 mois dans le jeu, 252 participations, 92 coups de maître, 9 étoiles découvertes, le record du nombre de participations à un jeu TV et 1 026 107 euros de gains et de cadeaux, Bruno a été détrôné mardi 5 octobre 2021. Aujourd'hui, c'est avec joie et en dansant que les femmes de l'équipe de sélection amènent le chèque de plus d'un million d'euros au vainqueur. Bruno les rejoint pour la chorégraphie. Il récupère symboliquement son chèque, le jour de la Saint Bruno ! Jean-Luc Reichmann le félicite, Bruno aura marqué les esprits par sa sympathie et sa joie de vivre.