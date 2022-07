Les 12 coups de midi du 11 juillet 2022

En savoir plus sur Jean-Luc Reichmann

Evènement exceptionnel cet été, à l’occasion des 12 ans des 12 Coups de midi, Le Combat des Maitres revient ! Après 4 320 émissions soit 12 ans de rires, de coups de cœur, coups de génie, ou encore coups de folie, 56 maîtres de midi reviennent exceptionnellement s’affronter durant deux semaines.Chacun tentera de remporter le titre du plus grand maître des maîtres des 12 Coups de Midi ! Parmi eux : Estelle, la première maître de midi, Bruno le recordman millionnaire, Xavier, Eric, Timothée… Une photo de famille qui restera gravée dans l’histoire des 12 Coups de Midi. Du jeu, des rires, de l’émotion, des cadeaux et de nombreuses surprises, voici les ingrédients indispensables pour fêter cet extraordinaire événement ! Qui deviendra le plus grand maître des maîtres de l’histoire des 12 Coups de Midi ? Les chiffres qui ont marqué l’histoire des 12 Coups de Midi : 4 320 émissions (au 7/06/22), 574 maîtres de midi, plus de 12 000 candidats, plus de 130 étoiles gagnées, plus de 15 millions de gains distribué et 1 026 107 euros remporté par Bruno, le plus grand maître de midi !