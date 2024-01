Les 12 coups de midi du 19 janvier 2024

Avec la présence exceptionnelle de Madame Brigitte Macron, Présidente de la Fondation des Hôpitaux, et Madame Anne Barrère, Vice-Présidente de la Fondation des Hôpitaux. Du lundi 15 au dimanche 21 janvier 2024, Les 12 Coups de Midi, orchestré par Jean-Luc Reichmann, se mobilise avec ferveur pour apporter son soutien aux Pièces Jaunes, propageant ainsi une onde de générosité et de solidarité. Les candidats joueront pour accumuler le plus d'argent possible en faveur de la Fondation des Hôpitaux. Tout au long de la semaine, le Maître de midi aura pour objectif de récolter un maximum d’argent lors du « Coup de Maître », afin de faire grimper la cagnotte au bénéfice des Pièces Jaunes. Chaque réponse correcte ajoutera une somme de 5 000 euros à la cagnotte, offrant un soutien précieux aux enfants hospitalisés. La Première Dame, Madame Brigitte Macron, Présidente de l’opération, fera l’honneur de sa présence sur le plateau des 12 Coups de Midi lors de la toute première émission de la semaine, aux côtés d’Anne Barrère, Vice-Présidente de la Fondation des Hôpitaux. Dimanche 21 janvier, Jean-Luc Reichmann aura le plaisir de remettre à Anne Barrère un chèque symbolisant la somme généreusement collectée. Rendez-vous dans les 12 Coups de Midi pour la semaine spéciale Pièces Jaunes, du lundi 15 au dimanche 21 janvier, une occasion unique de se divertir tout en faisant briller l'espoir dans le cœur des enfants hospitalisés.