Les 12 coups de midi du 28 mai 2024

Avec la présence exceptionnelle de Madame Odile de Laurens, (Directrice de la Philanthropie - Fondation ARC) et de Madame Perrine de Longevialle, (Directrice de la Communication et de la Philanthropie - Gustave Roussy). Les 12 Coups de Midi et le groupe TF1 se mobilisent aux côtés de la Fondation ARC et de Gustave Roussy pour l’opération Mobilisation Cancer. En 2023, près de 900 000 € ont été récoltés dans les 12 Coups de Midi pour Mobilisation Cancer. Du lundi 27 mai au dimanche 2 juin 2024, l’émission s’associe aux deux fondations 100% dédiées au cancer : Gustave Roussy, 1er centre de soin et de recherche sur le cancer en Europe et la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer financeur majeur de la recherche de pointe. Toute la semaine, avec la présence de Denis Brogniart, le maître de midi jouera en Coup de Maître pour remporter un maximum d’argent en faveur de l’opération Mobilisation Cancer : chaque bonne réponse permettra de faire grimper la cagnotte de 5 000 euros supplémentaires. Les téléspectateurs pourront aussi contribuer à cette cause en faisant des dons pendant l’émission. Tous les fonds collectés seront entièrement versés à la Fondation ARC et à Gustave Roussy afin de soutenir aux mieux les initiatives novatrices visant à accélérer la recherche et à mettre en place rapidement des structures pour sauver des vies. Le dimanche 2 juin, Jean-Luc remettra à Odile de Laurens et Perrine de Legevialle, un chèque avec le montant global collecté pour cette cause. Retrouvez-nous dès le lundi 27 mai à 11h50 sur TF1 et en streaming sur TF1+ pour soutenir cette noble cause et contribuer à faire avancer les choses à notre niveau !