Les 12 coups de midi du 8 juin 2023

Pour la première fois, les 12 Coups de Midi et le groupe TF1 se mobilisent aux côtés de la Fondation ARC et de Gustave Roussy pour une opération inédite : Mobilisation Cancer. Du lundi 5 au dimanche 11 juin 2023, les 12 Coups de Midi, orchestrée par Jean-Luc Reichmann, s’associe à deux acteurs incontournables 100% dédiés au cancer : Gustave Roussy, 1er centre de soin, de recherche et d’enseignement sur le cancer en Europe, classé 3ème mondial et la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer financeur majeur de la recherche de pointe. Toute la semaine, le maître de midi jouera en Coup de Maître pour remporter un maximum d’argent en faveur de l’opération Mobilisation Cancer : chaque bonne réponse permettra de faire grimper la cagnotte de 5 000 euros supplémentaires. Les téléspectateurs auront l'opportunité de contribuer à cette cause vitale en faisant des dons pendant l’émission. L’argent collecté sera entièrement reversé à parts égales à la Fondation ARC et à Gustave Roussy pour financer des projets innovants dans la recherche contre le cancer. L’objectif est d’accélérer le rythme des découvertes et des innovations afin, notamment, de proposer de nouveaux traitements aux patients en échec thérapeutique. Evelyne Dhéliat et Marie-Sophie Laccarau feront l’honneur de leur présence sur le plateau afin d’apporter leur soutien à l’opération. Dimanche 11 juin, Jean-Luc Reichmann remettra à Odile de Laurens et Perrine de Longevialle, un chèque avec le montant global collecté pour leurs organisations. Rendez-vous dans les 12 Coups de Midi dès le lundi 5 juin, à 11h50 sur TF1, pour vivre ensemble un beau moment de partage autour de l’opération Mobilisation Cancer