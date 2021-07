Les 12 coups de midi du 9 juillet 2021

L’incontournable rendez-vous estival des 12 Coups arrive enfin sur TF1 ! Jean-Luc Reichmann nous invite pour une semaine exceptionnelle dès le lundi 5 juillet et donne le coup d’envoi des 12 Coups, le Combat des maîtres.Chaque année, Jean-Luc Reichmann réunit ses plus grands Maîtres de Midi pour s’affronter et décrocher la place en finale. C’est l’enjeu de la semaine ! Tenez-vous prêts, dans un décor estival, cette semaine rythmée par le challenge, la bonne humeur et le rire va être mouvementée. Pour ce rendez-vous annuel exceptionnel, chacune des personnalités qui ont marqué les 12 coups de Midi sont de retour avec plus de motivation et de peps que jamais ! Et pour prolonger le plaisir, réglez-bien vos montres, Jean-Luc Reichmann vous donne rendez-vous tous les jours à 11h45 ! Les plus grands Maîtres de midi de l’histoire du jeu seront au rendez-vous. Parmi eux : Paul, Xavier, Timothée, Caroline, Léo… et pour la toute première fois notre incroyable maître de midi actuel Bruno ! Les six gagnants de cette semaine de folie se dirigeront tout droit vers la grande finale. QUI SERA SACRE LE PLUS « GRAND MAITRE DE MIDI 2021 » ?Samedi soir 10 juillet à 21h05, préparez-vous à partager sur TF1 une soirée sous le signe de l’émotion, de la compétition, du rire et de la complicité. Deux invités de marque ont accepté de relever le défi de participer à ce tournoi hors norme. Amel Bent et Laurent Ournac seront chacun à la tête des deux équipes composées de nos invincibles Maîtres de Midi. Qui arrivera à mener son équipe à la victoire ? Qui sera sacré le plus « Grand Maître de Midi 2021 » ?Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable qui vous réserve de belles surprises, des happenings de folie, des cadeaux incroyables, tout cela ponctué par la bonne humeur de Jean-Luc ! Parce que le jeu, la joie et le rire font partie intégrante de l’ADN des 12 Coups de Midi, cette extraordinaire semaine, rythmée par Jean-Luc Reichmann, promet de rester mémorable !Une soirée exceptionnelle à ne surtout pas manquer le samedi 10 juillet à 21h05 sur TF1.