Marouane et Eric s’affrontent dans la troisième manche de l’émission. Mais pour sa 94ème participation semble avoir oublié les règles du jeu et répond à la place de son concurrent. Il donne ainsi la bonne réponse à Marouane sous les yeux amusés de Jean-Luc Reichmann et du public. Extrait de l'émission Les 12 coups de midi du dimanche 23 février 2020.

