Louis, candidat du jour a une passion : le chant. Il a donc fait par de son talent au public et à Jean-Luc en reprenant la célèbre chanson "Shape of you" d'Ed Sheeran. Le public a été emballé et Jean-Luc a beaucoup apprécié cette prestation. Extrait de l'émission du samedi 30 novembre 2019.

