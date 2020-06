En savoir plus sur Jean-Luc Reichmann

Il est le champion incontesté de l'émission. Avec 193 participations et une cagnotte qui s'élève à plus de 900 000 euros, Eric vient de battre un record et est désormais le plus grand maître de midi de l'émission. Très ému par cette victoire, il la dédie à sa famille. Extrait de l'émission du 13 juin 2020