Les 12 coups de Noël - Partie 1

Camille Lellouche, Jeff Panacloc, Pascal Obispo, Donovan, Philippe Lacheau… Sans oublier le Père Noël ! Ils seront tous dans « Les 12 Coups de Noël », la soirée la plus incontournable et féerique de la saison. Le 24 décembre, Jean-Luc Reichmann emmène les téléspectateurs en voyage dans l'esprit festif des fêtes de fin d'année avec toute la famille des 12 Coups de Midi. Une soirée prestigieuse qui opposera deux capitaines d'équipe de renom, Camille Lellouche et Jeff Panacloc, entourés des Maîtres de midi emblématiques Bruno, Xavier, Paul, Céline, Bruno de Lille, et l'actuel Maître de midi, Emilien.