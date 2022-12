Les 12 coups de Noël - Partie 2

La soirée se finit en beauté et en feux d'artifices pour les «12 Coups de Noël». Tayc vous offre sa plus belle prestation en live sur ses plus beaux titres et les élèves de la promotion 2022 de la Star Academy se feront interroger pour la manche du coup par coup. A l'heure du face-à-face pour les équipe de Michèle Bernier et Florent Peyre, la cerise sur le gâteau : Xavier, le Maître des Maîtres de Midi sera challengé en 60 secondes pour faire augmenter la cagnotte de Noël… Réussira-t-il à battre tous les records ? Quelle somme sera remportée ce soir ? «Les 12 Coups de Noël» Partie 2 - Samedi 24 décembre sur TF1