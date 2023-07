Les 12 coups : La summer party 2023 - (Partie 1)

Après une semaine de compétition acharnée dans laquelle 32 Maîtres de Midi ont brillé, 8 d’entre eux ont gagné leur place pour conquérir le titre de Maître des Maîtres de l’été 2023 des 12 Coups. A leur côté, des invités d’honneur : Patrick Bruel et Elodie Poux apporteront leur connaissance et leur bonne humeur mais aussi Booder qui dansera au son des platines du DJ masqué « Sound of Legend » invité pour mettre le feu sur le dancefloor. Ils pourront faire gagner aux concurrents et à un invité tiré au sort dans le public : un voyage extraordinaire de plusieurs milliers de kilomètres autour du monde !