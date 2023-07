Les 12 coups : La summer party 2023 - (Partie 2)

De nombreuses nouveautés viendront pimenter cette soirée : de nouvelles manches de rapidité, des quiz en images, des duels au sommet à 3 et une magnifique invitation au voyage à vivre en famille. Une soirée déjantée pour fêter les 13 ans de l’émission devenue culte et dans laquelle le thermomètre du kiff va exploser ! A l’issue de ce prime, il n’en restera qu’un… le plus grand Maître des Maîtres 2023 !