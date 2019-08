Les douze coups de midi du 29 août 2019

Jean-Luc Reichmann nous invite pour une semaine exceptionnelle dès le lundi 26 août et donne le coup d’envoi de l’année des 12 Coups, Le Match de l’été ! Qui dit rendez-vous exceptionnel, dit dispositif d’exception : Une semaine spéciale placée sous le signe de la bonne humeur, du challenge, et durant laquelle sera réunie la grande famille des Maîtres de Midi. La fin de l’été s’annonce donc extraordinaire pour Les 12 Coups de Midi avec une déferlante de surprises. De l’argent, des voyages, des voitures … sont à gagner pour les téléspectateurs et le public ! Du lundi 26 août au samedi 31 août à 12h, un rendez-vous quotidien à ne pas manquer Pendant une semaine de compétition, 35 Maîtres de Midi, parmi les plus emblématiques, se sont réunis. Parmi eux 24 se sont affrontés, chaque jour de la semaine, pour ainsi obtenir le précieux sésame : une place en finale. Venus des 4 coins de la France, Timothée, Benoît, Lucia, Xavier, Paul … et toute la grande famille se retrouve pour cet évènement majeur ! Au terme de cette semaine de folie, six d’entre eux vont se qualifier pour rejoindre la soirée spéciale de la grande finale du match de l’été. Samedi 31 août à 21h, le grand jour tant attendu, la grande finale du match de l’été Samedi soir, préparez-vous à partager une soirée sous le signe de l’émotion, de la compétition, du rire et de la complicité. Deux invités de marque ont accepté de relever le défi de participer à ce match hors norme. Amel Bent et Kev Adams seront à la tête des deux équipes composées de nos invincibles Maîtres de Midi. Jean-Luc Reichmann ne manquera pas de rappeler la première TV de Kev Adams sur « Attention à la marche » ! Tels des athlètes, ils s’apprêtent à vivre un face-à-face haut en couleurs dans une toute nouvelle mécanique. Mascottes, Pom pom girls, un public survolté vêtu aux couleurs de leur équipe, tous les ingrédients sont réunis pour jouer un match mémorable et sportif. L’étoile mystérieuse sera même mise en jeu au profit de l’association « Premiers de Cordée » parrainée par Kylian Mbappé. Arsène Wenger nous fera même l’honneur de venir spécialement de Londres pour représenter l’association ! Parce que la joie et la bonne humeur font partie intégrante des 12 Coups de Midi, cette semaine exceptionnelle, rythmée par Jean-Luc Reichmann, promet de rester mémorable !