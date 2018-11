LOL – Concours de grimaces hilarant sur le plateau !

Pour bien démarrer la semaine, William se fait une grimace dans le miroir. Ca le fait rire et le met de bonne humeur, et il sait qu’il va passer une bonne journée. Une belle façon de voir les choses pour Jean-Luc Reichmann qui adore cette idée et décide d’organiser un concours de grimaces. William prend la pose et on prend un selfie pour le partager à tout le monde, puis c’est au tour d’un autre candidat, Pierre, de nous offrir sa meilleure grimace qui fait rire tout le public, puis suit Nadège et Amandine. Une bonne dose d’humour qui fait du bien dans la journée. Retrouvez les 12 Coups de midi toute la semaine dès 12h00 sur TF1. Extrait de l’émission du dimanche 18 novembre 2018.