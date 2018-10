LOL – Concours de ventriloques sur le plateau

Quand Sarah nous dit qu’elle est ventriloque, on ne peut pas s’empêcher de demander une démonstration ! Et même si tous ses amis lui disent le contraire, elle est persuadée de l’être. Et le moins qu’on puisse dire c’est qu’elle se débrouille pas trop mal. Pour avoir un réel avis, Jean-Luc demande aux autres candidats de s’essayer à la ventriloquie, et c’est pas gagner pour tout le monde. Pour Zette, ça ne vient pas forcément du ventre, mais on salue quand même l’artiste ! Retrouvez les 12 Coups de midi toute la semaine dès 12h00 sur TF1. Extrait de l’émission du mercredi 17 octobre 2018.