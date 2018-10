LOL – La drôle de manière de Joran pour dire « Spéculoos »

Joran est étudiant en informatique dans le Morbihan et à la question « Quelle spécialité contient du miel ? », il choisit parmi les propositions de réponses le spéculoos (dit « spéculos »). Mais on devine un accent singulier et très particulier pour le dire mais qui reste très drôle. En tout cas, ça inspire Jean-Luc Reichmann qui s’approprie l’accent et nous explique la (fausse) recette d’un spéculoos « roulé sous les aisselles ». Retrouvez les 12 Coups de midi toute la semaine dès 12h00 sur TF1. Extrait de l’émission du jeudi 18 octobre 2018.