LOL – Jordan donne un cours de TWERK au public !

Quand il est seul, Jordan nous avoue adorer twerker. Cette danse devenue populaire principalement grâce aux clips de rap consiste à se cambrer et à remuer les fesses en arrière. Curieux de voir ses qualités, Jean-Luc organise un cours en allant chercher quelques personnes du public, toute génération confondue ! Sur un son « caliente », Jordan nous montre ses prouesses en twerk en remuant son fessier. Puis c’est au tour du public, avec Jean-Luc, Christian et quelques jeunes, de s’essayer à cette danse. Et ils ont bien le rythme dans la peau. La température monte sur le plateau ! Retrouvez les 12 Coups de midi toute la semaine dès 12h00 sur TF1. Extrait de l’émission du vendredi 16 novembre 2018.