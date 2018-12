Marie dévoile le thème astral et la lune de Jean-Luc Reichmann !

Marie veut faire un cadeau à Jean-Luc Reichmann. Elle a décidé de lui dévoiler tout son thème astral. Elle lui apprend qu’il est plus proche de son signe ascendant, le sagittaire, que son signe scorpion. Il est en effet très spontané, dynamique et séducteur. Et elle ne s’est pas arrêtée là, puisqu’elle a approfondi toute sa lune. On n’a du mal à comprendre au premier abord, et ça peut légèrement porter à confusion. On la laisse vous s’expliquer… Retrouvez les 12 Coups de midi toute la semaine dès 12h00 sur TF1. Extrait de l’émission du mercredi 12 décembre 2018