Megahnn n’a pas de chance avec ses amoureux…

Pour Megahnn, l’amour c’est compliqué. La candidate nous raconte ses mésaventures avec son ex. A chaque fois qu’ils allaient au restaurant, sa carte bleue ne marchait malencontreusement plus. C’est ballot. Surtout quand ça arrive plus d’une fois. Le seul moyen d’y remédier c’est de ne plus sortir avec, heureusement qu’elle l’a vite compris. En attendant, l’ex petit copain lui doit toujours des dîners. Le message est passé ! Retrouvez les 12 Coups de midi toute la semaine dès 12h00 sur TF1. Extrait de l’émission du mardi 9 octobre 2018.