Miss Guinée France participe aux 12 Coups de Midi !  

Ce midi une Miss s'est invitée sur le plateau des 12 Coups de Midi. Cette jeune femme n'est autre que Andrea. Végétarienne et mordue de danse classique, la candidate a fait sensation ! Originaire de Toulouse, la ville rose, cette pétillante étudiante en lettres et journalisme rêve de devenir présentatrice télé. Et elle pourra compter à coup sûr sur les conseils avisés de Jean-Luc Reichmann pour réaliser son rêve. - Extrait des 12 Coups de Midi du mardi 25 juillet 2017.