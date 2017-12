Moment d'émotion entre le Maître de midi et sa famille !

Mathieu, Maître de Midi depuis 19 jours, est entouré de sa petite famille aujourd’hui. Sa compagne, Isabelle, mais aussi ses trois enfants : Pierre, Louise et Gabriel sont là pour soutenir leur grand champion. Il faut dire que celle-ci n’aura pas fait le déplacement pour rien. En effet, Mathieu réalise un très joli coup de maître à 10 000 euros et sa cagnotte s’élève désormais à plus de 60 000 euros. Son fils aîné a les larmes aux yeux. L’émotion est palpable sur le plateau des 12 Coups de midi !