MUSIQUE – Cécile nous chante sa chanson originale !

Cécile vient de Marseille mais est originaire de la belle Ile de la Réunion. Et pour elle, l’aventure se trouve dans la musique. Voilà maintenant 3 ans qu’elle s’est lancée dans la chanson et qu’elle écrit ses propres compositions. Et sur le plateau des 12 Coups de midi elle nous a fait l’honneur d’en partager une avec nous, écrite à l’honneur de son île d’origine. « Je t’aime mon île, c’est parfois difficile de vivre loin de toi » chantonne Cécile. Une belle chanson qui a conquis tout le monde. – Retrouvez les 12 coups de midi toute la semaine à partir de 12h00 sur TF1. Extrait de l’épisode du mardi 30 octobre 2018.