Nidhal improvise un rap en freestyle pour Jean-Luc

Nidhal a une passion, il adore le rap. Mais il ne fait pas que l’écouter ! En effet, avec un ami, il rappe lui aussi sur des sons urbains, en « freestyle », c’est-à-dire en totale improvisation. Et aujourd’hui il aimerait bien nous partager un moment musique sur le plateau pour montrer de quoi il est capable. Et le « flow » est là ! Nidhal enchaîne les rimes face à Jean-Luc qui est complètement dans la musique. A la fin de son improvisation, l’animateur reprend le flambeau et continue sur le son à rapper et ça marche très bien. Il nous manque plus qu’à le voir faire du hip-hop la casquette à l’envers ! Retrouvez les 12 coups de midi toute la semaine à partir de 12h00 sur TF1. Extrait de l’épisode du jeudi 1er novembre 2018.